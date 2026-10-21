Полиция охраняла магазин семьи Брижит Макрон во время погромов во Франции

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Магазин шоколада Jean Trogneux в Амьене, принадлежащий семье супруги президента Франции Брижит Макрон, во время беспорядков 17 октября находился под усиленной охраной полиции. Об этом сообщает газета La Depeche.

Возле торговой точки были припаркованы несколько полицейских фургонов. По словам очевидцев, объект охраняли шесть автомобилей правоохранительных органов.

При этом в других районах города на фоне манифестаций происходили погромы и разграбления магазинов. Появление большого числа стражей порядка именно у Jean Trogneux вызвало критику в соцсетях и новые вопросы о том, как организована работа полиции во время протестов.

Массовые акции протеста начались во Франции 17 октября. В некоторых городах они переросли с столкновения с правоохранителями. В ходе беспорядков задержаны более 2 тысяч человек, пострадали свыше 600 полицейских, жандармов и пожарных.

На фоне этого премьер-министр страны Себастьян Лекорню распорядился ввести частичный комендантский час в центрах отдельных французских городов. В частности, его ввели в Париже на площади Республики, а также на нескольких улицах квартала Ле-Аль в историческом I округе.