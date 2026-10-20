Посольство РФ во Франции призвало россиян избегать скоплений людей из-за протестов

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Россиянам, которые находятся во Франции или планируют туда приехать, следует избегать районов проведения манифестаций и мест массового скопления людей на фоне продолжающихся протестов в стране. Соответствующая информация появилась в телеграм-канале российского посольства в Париже.

"Уделяйте повышенное внимание своей безопасности и будьте особенно бдительны в дни, когда планируются следующие протестные акции. В частности, объявлено об организации общенациональных манифестаций 24 октября и 5 ноября. Возможны акции и в другие дни", – говорится в публикации.

В дипмиссии напомнили, что протесты нередко перерастают в беспорядки и столкновения с полицией. Местные власти уже получили право вводить комендантский час, информация об этом публикуется на сайтах мэрий, префектур и в СМИ.

При угрозе жизни и здоровью посольство рекомендовало немедленно обращаться в экстренные службы. Россиянам, попавшим в сложную ситуацию, содействие готовы оказать российские дипломатические и консульские представительства.

"В штатном режиме работают посольство в Париже, генеральные консульства в Марселе и Страсбурге, а также консульская канцелярия в Вильфранш-сюр-мер", – отметили в посольстве.

В дипмисии РИА Новости уточнили, что дипломаты пока не получали обращений от россиян из-за протестов во Франции. Посольство выразило готовность оказать поддержку соотечественникам в рамках своих компетенций.

Массовые акции протеста начались во Франции 17 октября. В некоторых городах они переросли с столкновения с правоохранителями. В ходе беспорядков задержаны более 2 тысяч человек, пострадали свыше 600 полицейских, жандармов и пожарных.

На фоне этого премьер-министр страны Себастьян Лекорню распорядился ввести частичный комендантский час в центрах отдельных французских городов. В частности, его ввели в Париже на площади Республики, а также на нескольких улицах квартала Ле-Аль в историческом I округе.