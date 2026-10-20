Иностранных граждан задержали в ходе беспорядков во Франции

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Среди задержанных в ходе беспорядков на фоне масштабных протестов во Франции были иностранные граждане. Об этом сообщил глава министерства юстиции страны Жеральд Дарманен в интервью телеканалу CNews.

По его словам, среди задержанных – выходцы из иммигрантских семей, иностранцы, а также французы, успешно интегрированные в общество.

Министр также отметил, что 70% людей были совершеннолетними. При этом среди задержанных были и 13-летние дети, и подростки 15–16 лет.

Акции протеста проходят во Франции с середины сентября. В некоторых городах демонстрации переросли в столкновения с полицией с применением слезоточивого газа. В ходе беспорядков задержаны более 2 тысяч человек.

На фоне этого глава французского МВД Лоран Нуньес подал прошение об отставке, однако президент страны Эммануэль Макрон его не принял. Французский лидер также поручил правительству принять меры для недопущения повторения подобных ситуаций.