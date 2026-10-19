Эксперт Мкртчян: российских туристов вывозят из Парижа на экскурсии во время погромов

Российские туристы опубликовали в соцсетях ироничные видео из Парижа, который в последние дни охвачен массовыми протестами и погромами. Как ситуация сказалась на путешествиях в Европу и ждать ли падения цен на этом фоне, разбиралась Москва 24.

"Горит к чертям"

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ)/amirdavletov

В Сети завирусились видео, как российские туристы отдыхают во Франции, пока страна утонула в массовых погромах и беспорядках.



Погромы, поджоги и столкновения с полицией во Франции начались на фоне протестов против роста стоимости жизни и недофинансирования образования 17 октября. В Сети появились десятки видео, как недовольные разносят и обворовывают государственные здания, офисы, магазины, в том числе элитных брендов. По данным МВД, на улицы вышли около 550 тысяч человек, что значительно превысило ожидания властей. По всей стране задержаны около 2,4 тысячи нарушителей, пострадали сотни сотрудников правопорядка. Министр внутренних дел Лоран Нуньес в эфире радио France Inter признал "нехватку предвидения" и "потерю контроля" в ряде крупных городов и предложил уйти отставку, заявив о своей ответственности за происходящее. Однако президент страны Эммануэль Макрон ее не принял, объяснив это необходимостью непрерывного командования силами правопорядка, и поручил главе ведомства разработать новые методы борьбы с погромщиками.



Например, пара отдыхающих планировала классическую фотосессию у Эйфелевой башни, но решила разнообразить ее снимками на фоне пылающих покрышек. Кроме того, туристы на видео с улыбками наблюдали за протестующими с балкона и отзывались об этом опыте с иронией: "Любовь, Париж и немного революции".





Амир Давлетов автор ролика Вокруг царили хаос и беспорядок, при этом для многих местных это было одновременно таким привычным, судя по их спокойной реакции на происходящее. Очень интересный ролик. Париж классный!

Также одна из путешественниц записала прогулку по заваленным мусором улицам под французскую музыку – в кадр попали разбитые витрины и люди, разгребающие завалы. Другая туристка сравнила долгожданную поездку с абсурдом: месяц ожидания визы, и вот – Париж, который "в этот момент горит к чертям".

В комментариях к видео мнения о происходящем разнятся: пока одни беспокоятся о предстоящем отдыхе или переживают за безопасность сограждан, другие переживают за сам город.

"У многих есть фотографии с Парижа, но у единиц – на фоне горящего Парижа. Наслаждайтесь путешествием"; "жалко людей, которые сейчас теряют бизнес, прибыль, будут потом восстанавливать. Не понимаю, к чему тут улыбки и радость"; "ради таких фото мне захотелось в Париж"; "это позор. Одно дело – фотографироваться на фоне исторических событий, снимать видео, но не надо улыбаться, смеяться", – писали пользователи.

Скоро все успокоится?

Фото: legion-media.com/JNA Press via Nexpher Images/Oualid Abdellaoui

Классический турпоток в Европу характеризуется небольшими абсолютными цифрами: по сравнению с допандемийными значениями он упал более чем в 10 раз, рассказали Москве 24 в пресс-службе Ассоциации туроператоров России (АТОР).

По данным туроператора "Русский Экспресс", который является членом АТОР, в настоящее время наблюдается уменьшение количества заявок на размещение и туры во Францию – примерно на 7,5% по сравнению с тем же периодом 2025 года. Однако аннуляций на новогодние даты нет. Самыми популярными европейскими странами в период новогодних каникул являются Франция и Италия, на третьем месте Венгрия, подчеркнули в компании.





представитель туроператора "Русский Экспресс" Туристы, отдыхающие по нашей линии во Франции, есть, но никто из них или их турагентов не просил о помощи своим клиентам, также не приходило запросов на аннуляции предстоящих туров. В выходные в Париже состоялся концерт Селин Дион, некоторые наши клиенты на нем присутствовали.

По информации принимающей компании туроператора PAC Group, одного из лидеров на французском направлении и также члена АТОР, в Париже уже активно наводят порядок. Лувр закрыли 19 октября, однако обзорные экскурсии для туристов состоялись, как и все трансферы. Транспортники понимают, как правильно построить маршрут, чтобы без проблем добраться до отелей.

"Если у туристов есть запросы на близкие даты, то советуем выбирать в Париже левый берег Сены (сторона, где расположена Эйфелева башня, 5, 6, 7, 13, 15-й округа)", – сказали в компании.

Там добавили, что туристам, обеспокоенным соседством с районами протестов, предложили выездные экскурсии в Версаль, Шантийи и Фонтенбло, а также поездки на одну, две или более ночей в Долину Луары либо Шампань, где обстановка спокойная.

В то же время вице-президент Альянса туристических агентств России (АТА) Алексан Мкртчян в разговоре с Москвой 24 поделился, что в этом году поток в Европу вырос на 12%: если в прошлом году было 650 тысяч россиян, то в этом ожидается около 700 тысяч.

"Год еще не закончился, а впереди два самых "сладких" месяца – ноябрь и декабрь, когда Вена, Париж, Рим и другие города украшены к Рождеству", – пояснил он.

Что касается влияния текущих событий во Франции на туристов, эксперт порекомендовал при виде подобных происшествий просто пойти в другую сторону и не лезть в гущу событий.





Алексан Мкртчян вице-президент АТА Вчера, например, Эйфелева башня была закрыта, мы вернули людям деньги за билеты, это примерно 50 евро. Сегодня закрыт Лувр – возвращаем по 26 евро. И здесь как раз проявляется преимущество покупки тура в агентстве: если услуга не оказана, человек получает стопроцентный возврат. Компания сама потом будет разбираться с Лувром и Эйфелевой башней.

Однако Мкртчян призвал не ждать понижения цен на французское направление в связи с беспорядками.

"Рождество через два месяца, массовый заезд будет 23–25 декабря. Сегодня только октябрь, поэтому никаких скидок на поездки не будет. Париж и сейчас недешевый: на завтра отель InterContinental стоит 500 евро в сутки без завтраков", – отметил он.

По прогнозам эксперта, сегодняшние события во Франции – это ненадолго, и все должно закончиться к ноябрю.

В свою очередь, руководитель визового агентства Visantium, эксперт Российского союза туриндустрии (РСТ) Егор Кайль заявил ТАСС, что отмен поездок и возвратов билетов во Францию из-за протестов пока не зафиксировано.





Егор Кайль руководитель визового агентства Visantium, эксперт РСТ Такие путешествия обычно планируют заранее: туристы покупают билеты, бронируют отели, согласуют отпуск и школьные каникулы. Поэтому кратковременные события не всегда сразу отражаются на спросе. Делать вывод о массовом отказе от направления пока рано.

Туристам эксперт рекомендовал следить за местными новостями, продумывать маршрут заранее и в дни акций избегать районов демонстраций и скоплений людей, поскольку протесты могут вызывать локальные перебои с транспортом.

Кайль также отметил, что Франция, как и другие государства Европы, по-прежнему оформляет визы россиянам. Документы он посоветовал готовить заранее и подавать в консульство страны, которая станет основным направлением поездки.

