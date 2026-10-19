Эксперт Мкртчян: российских туристов вывозят из Парижа на экскурсии во время погромов

Российские туристы опубликовали в соцсетях ироничные видео из Парижа, который в последние дни охвачен массовыми протестами и погромами. Как ситуация сказалась на путешествиях в Европу и ждать ли падения цен на этом фоне, разбиралась Москва 24.
"Горит к чертям"
Фото: instagram.com (принадлежит Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ)/amirdavletov
В Сети завирусились видео, как российские туристы отдыхают во Франции, пока страна утонула в массовых погромах и беспорядках.
Министр внутренних дел Лоран Нуньес в эфире радио France Inter признал "нехватку предвидения" и "потерю контроля" в ряде крупных городов и предложил уйти отставку, заявив о своей ответственности за происходящее. Однако президент страны Эммануэль Макрон ее не принял, объяснив это необходимостью непрерывного командования силами правопорядка, и поручил главе ведомства разработать новые методы борьбы с погромщиками.
Например, пара отдыхающих планировала классическую фотосессию у Эйфелевой башни, но решила разнообразить ее снимками на фоне пылающих покрышек. Кроме того, туристы на видео с улыбками наблюдали за протестующими с балкона и отзывались об этом опыте с иронией: "Любовь, Париж и немного революции".
Также одна из путешественниц записала прогулку по заваленным мусором улицам под французскую музыку – в кадр попали разбитые витрины и люди, разгребающие завалы. Другая туристка сравнила долгожданную поездку с абсурдом: месяц ожидания визы, и вот – Париж, который "в этот момент горит к чертям".
В комментариях к видео мнения о происходящем разнятся: пока одни беспокоятся о предстоящем отдыхе или переживают за безопасность сограждан, другие переживают за сам город.
"У многих есть фотографии с Парижа, но у единиц – на фоне горящего Парижа. Наслаждайтесь путешествием"; "жалко людей, которые сейчас теряют бизнес, прибыль, будут потом восстанавливать. Не понимаю, к чему тут улыбки и радость"; "ради таких фото мне захотелось в Париж"; "это позор. Одно дело – фотографироваться на фоне исторических событий, снимать видео, но не надо улыбаться, смеяться", – писали пользователи.
Скоро все успокоится?
Классический турпоток в Европу характеризуется небольшими абсолютными цифрами: по сравнению с допандемийными значениями он упал более чем в 10 раз, рассказали Москве 24 в пресс-службе Ассоциации туроператоров России (АТОР).
По данным туроператора "Русский Экспресс", который является членом АТОР, в настоящее время наблюдается уменьшение количества заявок на размещение и туры во Францию – примерно на 7,5% по сравнению с тем же периодом 2025 года. Однако аннуляций на новогодние даты нет. Самыми популярными европейскими странами в период новогодних каникул являются Франция и Италия, на третьем месте Венгрия, подчеркнули в компании.
По информации принимающей компании туроператора PAC Group, одного из лидеров на французском направлении и также члена АТОР, в Париже уже активно наводят порядок. Лувр закрыли 19 октября, однако обзорные экскурсии для туристов состоялись, как и все трансферы. Транспортники понимают, как правильно построить маршрут, чтобы без проблем добраться до отелей.
"Если у туристов есть запросы на близкие даты, то советуем выбирать в Париже левый берег Сены (сторона, где расположена Эйфелева башня, 5, 6, 7, 13, 15-й округа)", – сказали в компании.
Там добавили, что туристам, обеспокоенным соседством с районами протестов, предложили выездные экскурсии в Версаль, Шантийи и Фонтенбло, а также поездки на одну, две или более ночей в Долину Луары либо Шампань, где обстановка спокойная.
В то же время вице-президент Альянса туристических агентств России (АТА) Алексан Мкртчян в разговоре с Москвой 24 поделился, что в этом году поток в Европу вырос на 12%: если в прошлом году было 650 тысяч россиян, то в этом ожидается около 700 тысяч.
"Год еще не закончился, а впереди два самых "сладких" месяца – ноябрь и декабрь, когда Вена, Париж, Рим и другие города украшены к Рождеству", – пояснил он.
Что касается влияния текущих событий во Франции на туристов, эксперт порекомендовал при виде подобных происшествий просто пойти в другую сторону и не лезть в гущу событий.
Однако Мкртчян призвал не ждать понижения цен на французское направление в связи с беспорядками.
"Рождество через два месяца, массовый заезд будет 23–25 декабря. Сегодня только октябрь, поэтому никаких скидок на поездки не будет. Париж и сейчас недешевый: на завтра отель InterContinental стоит 500 евро в сутки без завтраков", – отметил он.
По прогнозам эксперта, сегодняшние события во Франции – это ненадолго, и все должно закончиться к ноябрю.
В свою очередь, руководитель визового агентства Visantium, эксперт Российского союза туриндустрии (РСТ) Егор Кайль заявил ТАСС, что отмен поездок и возвратов билетов во Францию из-за протестов пока не зафиксировано.
Туристам эксперт рекомендовал следить за местными новостями, продумывать маршрут заранее и в дни акций избегать районов демонстраций и скоплений людей, поскольку протесты могут вызывать локальные перебои с транспортом.
Кайль также отметил, что Франция, как и другие государства Европы, по-прежнему оформляет визы россиянам. Документы он посоветовал готовить заранее и подавать в консульство страны, которая станет основным направлением поездки.