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20 октября, 15:26

Происшествия

Студенту во Франции оторвало руку из-за взрыва полицейской гранаты

Фото: AP Photo/Emma Da Silva

Семнадцатилетний студент из французской коммуны Сент-Этьен получил тяжелое ранение во время протестов против высокой стоимости жизни – из-за взрыва полицейской гранаты ему оторвало кисть руки. Об этом сообщает Figaro со ссылкой на Agence France-Presse.

Адвокат пострадавшего Яссин Бузру объявил о подаче двух жалоб: против сотрудника правоохранительных органов, бросившего гранату и против министра внутренних дел Лорана Нуньеса.

Действия полицейского в жалобе квалифицируются как умышленное насилие, повлекшее увечье, с отягчающими обстоятельствами – применением оружия и действиями в статусе лица, наделенного властными полномочиями.

В свою очередь, главу МВД обвиняют в соучастии в насильственных действиях при отягчающих обстоятельствах. Согласно тексту жалобы, он отдавал распоряжения об использовании спецсредств, в том числе полицейских гранат.

Бузру также указал, что в ходе следствия должны быть установлены модель гранаты и обстоятельства ее применения. Расследование поручено Генеральной инспекции национальной жандармерии и Генеральной инспекции национальной полиции.

Во Франции продолжаются акции протеста, начавшиеся в середине сентября. В некоторых городах демонстрации переросли в столкновения с полицией. В ходе беспорядков задержаны более 2 тысяч человек.

На фоне этого глава французского МВД Лоран Нуньес подал прошение об отставке, однако президент страны Эммануэль Макрон его не принял.

Россияне делают фотосессии и ИИ-ролики на фоне беспорядков во Франции

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