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02:58

Транспорт

Правительство РФ одобрило ужесточение наказания за езду без прав

Фото: depositphotos/VitalikRadko

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила законопроект, ужесточающий наказание за управление автомобилем без водительских прав. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на источник в кабмине.

Речь идет о случаях, когда водитель вовсе не получал удостоверение или управляет машиной с просроченными правами. Сейчас за это предусмотрен штраф от 5 до 15 тысяч рублей. Его предлагается кратно увеличить: минимальный размер вырастет до 15 тысяч рублей, максимальный – до 30 тысяч рублей.

Кроме того, вводится отдельное наказание за повторную езду без прав. В этом случае штраф составит от 30 до 50 тысяч рублей.

Правительство России также внесло в Госдуму законопроект, уточняющий порядок использования зарубежных водительских удостоверений россиянами.

По замыслу авторов инициативы, иностранные национальные и международные права россиян перестанут действовать на территории страны по истечении одного года с даты въезда. Речь идет о гражданах, которые на законных основаниях постоянно проживают за границей и получили там водительское удостоверение.

В Госдуму внесли проект об иностранных водительских правах у россиян

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