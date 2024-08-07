Дептранс предложил штрафовать на 100 тысяч рублей за езду на электросамокате вдвоем

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Столичный Дептранс направил в адрес операторов сервисов аренды электросамокатов письмо с предложением увеличить штрафы за езду вдвоем до 100 тысяч рублей. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.

Также специалисты предложили распространить такое наказание на тех, кто передает руль детям. Аналогичные по сумме штрафы уже действуют в отношении пользователей каршеринга, добавили в ведомстве.

Заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов напомнил, что поездки с детьми на электросамокате недопустимы, так как в таком случае центр тяжести смещается, из-за чего даже небольшая неровность может обернуться серьезными травмами для ребенка.

Ликсутов также уточнил, что родителей, перевозивших ребенка в сумке на электросамокате, оштрафовали и заблокировали в сервисе.

До этого власти города начали обсуждать вопрос об ограничении скорости арендных самокатов до 15 километров в час по всему городу. Кроме того, полный запрет на езду может быть распространен на все территории в пределах Садового кольца и парках.

