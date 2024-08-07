Перевозившие ребенка в сумке на самокате родители оштрафованы

Фото: телеграм-канал "Москва сейчас"

Родителей, перевозивших ребенка в сумке на электросамокате, оштрафовали и заблокировали в сервисе, сообщил РИА Новости заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Он рассказал, что в соцсетях появилось видео, на котором женщина и мужчина с ребенком в сумке за спиной едут по проезжей части дороги на электросамокате. Судя по кадрам, родители нарушили сразу три правила: они едут на одном самокате с ребенком. Кроме того, они передвигаются втроем и по проезжей части.

По словам заммэра, такая ситуация на дороге создает опасность как для них самих, так и для других участников дорожного движения. Нарушителей оперативно выявили по камерам и номеру на самокате, после чего привлекли к ответственности. Кроме того, случай находится на контроле прокуратуры.

Ранее уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская сообщила, что в Москве планируют запретить электросамокаты в пределах Садового кольца и парках. По ее словам, исключение составят велодорожки с развитой инфраструктурой.

Председатель Московской городской думы Алексей Шапошников ранее предложил ограничить скорость средств индивидуальной мобильности (СИМ) до 10 километров в час. Он отметил, этот вопрос должны решить жители в ходе опроса. В случае положительного решения потребуется внести дополнения в ПДД.

