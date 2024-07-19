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19 июля, 13:00

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Депутат Колунов предложил создать в России самокатно-патрульную службу

В ГД предложили создать самокатно-патрульную службу

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

В России по аналогии с ДПС может появиться самокатно-патрульная служба (СПС). С таким предложением выступил депутат Госдумы Сергей Колунов, сообщает телеканал "360".

Как отметил парламентарий, в нижней палате парламента уже находится законопроект, который вводит штрафы за нарушение ПДД для электросамокатчиков. Однако на данный момент неизвестно, кто будет контролировать нарушителей и штрафовать их.

"Предлагаю создать СПС – самокатно-патрульную службу. Оснастить ее средствами передвижения, способными догнать нарушителей. Это будет эффективно", – предложил Колунов.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин провел опрос о возможности полного запрета использования электросамокатов на улицах. Он отметил, что в нижнюю палату поступают предложения полностью ограничить использование электронных самокатов для передвижения по улицам.

10 июля Госдума приняла в первом чтении законопроект о введении штрафов для пользователей электросамокатов. Проект закона подразумевает внесение дополнений в Кодекс РФ об административных правонарушениях (КоАП). В него предлагается добавить статью, которая установит штраф в размере от 20 до 30 тысяч рублей за управление СИМ в нетрезвом состоянии.

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