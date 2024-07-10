ГД приняла в I чтении проект о штрафах для пользователей электросамокатов

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В ходе пленарного заседания Госдума приняла в первом чтении законопроект о введении штрафов за нарушения при управлении электросамокатами и прочими средствами индивидуальной мобильности (СИМ), а также велосипедами, сообщает сайт нижней палаты парламента.

Проект закона подразумевает внесение дополнений в Кодекс РФ об административных правонарушениях (КоАП). В него предлагается добавить статью 12.8.1, которая установит штраф в размере от 20 до 30 тысяч рублей за управление СИМ в нетрезвом состоянии. Также это наказание будет вводиться за невыполнение требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения.

При этом законопроект предполагает сохранение санкций, которые в настоящее время действуют в отношении велосипедистов. Так, за поездки в нетрезвом виде они могут получить штраф в размере от 1 до 1,5 тысячи рублей.

Комментируя проект этого закона, председатель Госдумы Вячеслав Володин обратил внимание, что в течение нескольких последних лет наблюдается постоянный рост ДТП с участием электросамокатов и других СИМ.

"Часто жертвами аварий становятся пожилые люди и дети. Каждое подобное происшествие получает широкий общественный резонанс, депутатам поступают тысячи обращений, граждане требуют повысить ответственность для лихачей", – отметил он.

Этот документ был внесен в ГД в апреле 2024 года группой сенаторов, которую возглавил председатель комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.

Вместе с тем в настоящее время депутаты Госдумы совместно с профильными ведомствами разрабатывают законопроект по цифровому учету электросамокатов. Новые правила будут предусматривать наличие у всех реализуемых в стране самокатов, в том числе розницу, специальных идентификационных номеров в формате DataMatrix-кодов.