Несколько московских улиц станут пешеходными в эти выходные

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Улицы Большая Никитская, Малая Бронная, Большая Дмитровка и Газетный переулок станут пешеходными 13 и 14 июля. Там проведут большую гастрономическую, спортивную и развлекательную программу фестиваля "Ешь. Гуляй. Дыши" в рамках проекта "Лето в Москве", передает портал мэра и правительства Москвы.

С утра 13 июля и до вечера 14 июля в ресторанах и кафе, которые находятся на новом пешеходном маршруте, подадут семейные завтраки, обеды и ужины. Также на улицах выставят стойки с мороженым, лимонадами, закусками и коктейлями. Гастрономический маршрут охватит почти весь центр города. Средства, вырученные предпринимателями за два дня, пойдут на нужды фонда СВО.

В рамках фестиваля пройдут детские викторины, театрализованные представления, выступления уличных музыкантов, танцы, шоу диджеев, игра в стритбол и петанк, настольный футбол и теннис, а также нарды, шахматы и шашки. На маршруте расставят будки-караоке, и все желающие "смогут почувствовать себя настоящим артистом". Также на Тверском бульваре организуют ночной маркет "Сделано в Москве", где представят 20 отечественных брендов одежды, сувениров, аксессуаров и косметики.

Для проведения фестиваля изменится схема движения транспорта. С 06:00 13 июля до 23:59 14 июля перекроют Большую Дмитровку, Малую Бронную, Большую Никитскую и часть Большой Бронной. Ограничения коснутся Малого Козихинского, Дмитровского, Газетного, Малого Кисловского, Леонтьевского, Брюсова, Романова, Калашного, Спиридоньевского, Глинищевского, Козицкого, Петровского, Вознесенского, Среднего Кисловского, Никитского переулков.

Более того, на улицах Большой Никитской, Малой Бронной, Большой Дмитровке, в Глинищевском, Газетном, Камергерском переулках и Тверском проезде запретят движение велосипедов и самокатов, моноколес, гироскутеров.

Также на участках перекрытий с 00:00 12 июля до 23:59 14 июля нельзя будет припарковать транспортные средства (в том числе и резидентам). К местам проведения фестиваля можно будет проехать на такси по улицам Охотный Ряд, Петровке, Садовой-Кудринской, Тверской, Воздвиженке, Моховой, а также по Страстному и Тверскому бульварам.

Между тем стартовал прием заявок на участие в гастрономическом конкурсе в рамках форума-фестиваля "Территория будущего. Москва 2030". Около 40 ресторанов, кафе, баров и бистро представят свои авторские блюда и поборются за ценные призы. Мероприятие пройдет на Манежной площади. Принять участие в соревновании могут предприниматели со всей России.