В Москве начался прием заявок на участие в городском гастрономическом конкурсе

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Прием заявок на участие в гастрономическом конкурсе стартовал в рамках форума-фестиваля "Территория будущего. Москва 2030", передает портал мэра и правительства Москвы.

Порядка 40 ресторанов, кафе, баров и бистро представят свои авторские блюда и поборются за ценные призы. Мероприятие пройдет на Манежной площади. Принять участие в соревновании могут предприниматели со всей России. Каждый из конкурсантов должен представить оригинальное блюдо, приготовленное только из российских продуктов, стоимостью до 300 рублей и весом не менее 150 граммов.

Затем с 6 августа участники проведут на сцене фестивальной площадки по два кулинарных мастер-класса, во время которых они расскажут об уникальности своих блюд и технике приготовления. Членами жюри выступят посетители форума и знаменитые московские рестораторы. Победителей определят до 8 сентября. Церемония награждения состоится в День города.

Заявку на участие можно подать до 26 июля на сайте цикла городских уличных мероприятий "Московские сезоны".

Форум "Территория будущего. Москва 2030" пройдет с 1 августа по 8 сентября. По словам Сергея Собянина, фестиваль посвятят развитию мегаполиса, урбанистике и инновациям. Большая часть активностей запланирована на свежем воздухе.

Кроме того, на форуме с 1 августа по 8 сентября состоится фестиваль городского хозяйства. Для гостей подготовят лекции, мастер-классы, выставки и другие мероприятия. Посетителей ждут на площадке у входа на территорию олимпийского комплекса со стороны станции метро "Спортивная".