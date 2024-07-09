Костюмированный SUP-заплыв пройдет в центре Москвы 14 июля

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Костюмированный SUP-заплыв состоится в центре Москвы в День московского транспорта, который отмечается 14 июля. Об этом сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

Заплыв начнется в 09:30 от Третьяковского причала. В течение часа участники мероприятия проплывут до памятника Петру I на Крымской набережной. Безопасность будут обеспечивать спасатели и сотрудники скорой помощи.

Поучаствовать в заплыве смогут граждане старше 14 лет. При этом количество участников ограничено до 1 000 человек. Регистрацию можно пройти на сайте мероприятия.

При этом департамент предупредил, что организаторы смогут предоставить желающим лишь 100 сапов. В связи с этим москвичам и гостям столицы порекомендовали взять на заплыв свой сап. Также участников призвали не забыть об интересном костюме, который должен быть ярким и запоминающимся.

Заммэра Москвы Максим Ликсутов отметил, что ежегодно власти стараются сделать программу в День московского транспорта насыщенной и разнообразной, чтобы каждый смог найти себе занятие по душе.

"В этом году хотим показать, что Москва-река становится все более важной частью столичной транспортной системы и популярным местом отдыха москвичей", – подчеркнул Ликсутов.

В конце мая профессиональный гид провел SUP-экскурсию по Водоотводному каналу в рамках фестиваля "Москва – на волне. Рыбная неделя". Желающие проплыли на досках с веслом до памятника Петру I и обратно.

