В Москве прошел костюмированный SUP-заплыв

Фото: Московские сезоны

Более 600 сказочных персонажей на SUP-бордах вышли на старт на Водоотводном канале, где прошел карнавал в рамках фестиваля "Москва – на волне. Рыбная неделя". Авторам лучших костюмов вручили денежные призы.

Участники прошли вдоль Якиманской набережной, мимо Третьяковского и Патриаршего мостов до памятника Петру I. Им необходимо было придумать такой наряд, который сочетался бы со спасательным жилетом.

Победителем стал Михаил Рютов в русском народном костюме рыбака из сказки А. С. Пушкина о золотой рыбке. Второе место заняли Максим и Дарья Каракуловы. Они выступили в костюмах спасателя и сотрудника ДПС. Третье место завоевал Леонид Варламов в костюме зеленого крокодила. Победителю вручили 100 тысяч рублей, участники, занявшие второе и третье места, получили 70 и 30 тысяч рублей.

"Участники костюмированной регаты еще раз доказали, что москвичи – люди креативные, умеющие делать поразительные вещи. Признаюсь, было очень трудно выбрать лучших, и считаю, что победители здесь – все SUP-бордисты", – подчеркнула член жюри, двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Ольга Зайцева.

По ее словам, спорт в столице уже стал стилем жизни, поскольку каждый второй москвич выбирает тренировки.

"Главное – не бояться и смело заявлять о себе в команде из сотен соперников. Так становятся космонавтами, так добиваются побед на любых состязаниях. Участникам карнавала наверняка пришлось провести не одну бессонную ночь, придумывая декор для SUP-борда и оригинальные костюмы", – указал член жюри, летчик-космонавт, Герой России, депутат Мосгордумы Олег Артемьев.

Он добавил, что сегодняшние мероприятие является космическим шоу, которое впечатлило самых искушенных зрителей.

"Очень понравились практически все костюмы – с такой фантазией и так творчески подошли к их созданию участники. Выбрать невероятно сложно. Вообще, в последние годы Москва становится модным мировым центром, где рождаются совершенно новые тенденции, появляются творческие кластеры", – поделился своим мнением председатель жюри, дизайнер, режиссер и продюсер Артем Кривда.

В составе жюри также присутствовали предприниматель, телеведущая, режиссер Ирина Белоусова и видеограф, тревел-блогер Виталий Пронин.

Фотографии участников SUP-заплыва будут опубликованы на странице "Московских сезонов" в соцсетях.

С 24 мая по 2 июня в столице в рамках цикла городских уличных мероприятий "Московские сезоны" проходит восьмой гастрономический фестиваль "Москва – на волне. Рыбная неделя". Для торговой программы в этом году выловили свыше двух миллионов тонн рыбы в соленых и пресных водоемах страны. Гостям предложат более 600 видов рыбной продукции, в том числе деликатесные крылья черноморского ската.

