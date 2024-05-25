Проект "Лето в Москве" стартовал с фестиваля "Рыбная неделя"

Фото: Московские сезоны

Проект "Лето в Москве" начался с фестиваля "Рыбная неделя", в рамках которого пройдут карнавальный заплыв на сапах и рыбалка в живописных местах столицы. Участники смогут побывать на тематических фотоконкурсах, сообщается на портале мэра и правительства города.

В субботу, 25 мая, сотни человек в костюмах проплывут на сапбордах по Водоотводному каналу от Третьяковского причала до памятника Петру Великому и обратно. Участники заплыва смогут сфотографироваться в карнавальных костюмах у баннера сап-регаты перед стартом или после окончания заплыва.

На странице "Московских сезонов" в соцсети "ВКонтакте" появится тематический пост со ссылкой на альбом. Гости смогут поставить лайки на понравившиеся образы, в результате чего определятся победители. Конкурс будет проходить до 28 мая.

25–26 мая и 1–2 июня состоится любительский чемпионат по рыбной ловле на Большом Графском пруду в Вешняках, на Большом Чертановском пруду и набережной Москвы-реки у парка искусств "Музеон".

Кроме того, рыбаки могут стать победителями онлайн-фотоконкурса, который пройдет в соцсети "Одноклассники" и продлится до 2 июня. Для участия необходимо сделать снимок на одной из площадок для рыбалки так, чтобы в кадр вошел баннер, флаг или постер с названием фестиваля. Фотографии должны быть опубликованы на странице участников в "Одноклассниках" с хештегом #Рыбнаянеделя2024. Победителям вручат сертификаты в специализированный магазин для рыбалки.

Также в рамках фестиваля стартовал прием заявок на участие в конкурсе на лучшую сап-экскурсию по водоемам Москвы.

Ранее сообщалось, что поставщики передадут на фестиваль "Москва – на волне. Рыбная неделя" деликатесы с Дальнего Востока, Черного, Охотского, Каспийского, Балтийского морей и других рыболовных регионов страны. Посетители смогут приобрести сельдь, треску, горбушу, трепанга, нельму холодного копчения и рыбку тугунка.

