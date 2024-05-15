В столице пройдет SUP-регата "Москва – на волне"

Фото: пресс-служба оргкомитета цикла городских уличных мероприятий "Московские сезоны"

В столице в рамках фестиваля "Москва – на волне. Рыбная неделя" состоятся заплыв на SUP-бордах и рыболовные соревнования, сообщает пресс-служба оргкомитета цикла городских уличных мероприятий "Московские сезоны".

Принять участие в заплыве на SUP-бордах сможет любой желающий, который умеет стоять на доске. Если участвовать решит несовершеннолетний, ему будет необходимо предоставить разрешение родителей. Дети младше четырнадцати смогут поучаствовать в заплыве только при сопровождении опекуна. Всем потенциальным участникам нужно будет зарегистрироваться на сайте и заполнить анкету.

Мероприятие не подразумевает каких-либо взносов от участников, но все они должны будут иметь собственный SUP-борд, спасательный жилет и справку от терапевта о состоянии здоровья. Старт заплыва назначен на 10:00 26 мая. Победителю планируется вручить приз в размере миллиона рублей.

"Один миллион рублей получит также победитель профессионального состязания по рыбалке на Кубок "Московских сезонов". Профессионалов ждут на берегу Москвы-реки в Капотне 25 мая, 26 мая и 1 июня", – рассказали в оргкомитете.

Всем, кто хотел бы поучаствовать в соревнованиях, нужно будет зарегистрироваться, указав свои имя, фамилию и номер телефона. Состязания начнутся в указанные даты в 08:00 и подойдут к концу в 13:00

Поучаствовать в соревнованиях смогут и рыбаки-любители. Для участия им будет необходимо подать заявку на сайте "Московских сезонов". Их мероприятие будет проводиться 25 мая, 26 мая, 1 июня и 2 июня на трех локациях: набережной парка искусств "Музеон", Большом Графском пруду в Вешняках и Большом Чертановском пруду. Свободная рыбалка будет доступна там с 14:30, а соревнования на самый большой улов планируется провести в период с 16:00 до 20:30.

Ранее сообщалось, что рыбный рынок "Москва – на волне" проводит акцию, которая посвящена годовщине выхода "Сказки о рыбаке и рыбке" Александра Пушкина. Произведение впервые увидело свет 14 мая 1835 года. В рамках мероприятия в период с 13 по 17 мая все желающие могут приобрести продукцию по специальной цене с большими скидками.