Около 60 тонн соленой и копченой рыбы продали на рынке "Москва – на волне"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

С момента открытия рыбного рынка "Москва – на волне" там продали 60 тонн соленой и копченой рыбы 120 видов. Об этом сообщается на портале мэра и правительства столицы.

В общей сложности на рынке можно найти свыше 500 наименований продукции. На первом месте по продажам находится слабосоленая сельдь, такой вид рыбы продали уже почти 13 тонн. На второй позиции расположился осетр холодного копчения, его реализовали на 2,2 тонны.

"Тройку лидеров замыкает килька пряного посола – 1,9 тонны. Большим спросом также пользуются скумбрия пряного посола, зубатка и горбуша горячего копчения. Кроме этого, горожанам пришлись по вкусу и необычные изделия – рулеты из палтуса и нерки, масляной рыбы и тунца, горбуши и кальмара", – говорится в сообщении.

Общий объем продаж необычной продукции составил более двух тонн. На рынке гости смогут приобрести в том числе достаточно редкие для магазинов Москвы виды копченой и слабосоленой рыбы. В частности, купить можно тугунок слабой соли, копченые якутский чир, сиг и омуль.

17 марта проходит последний день развлекательной программы, подготовленной рыбным рынком "Москва – на волне". Там организовали тематические детские мастер-классы, кулинарные батлы, а также выступление фолк-группы. Вместе с тем для посетителей работает аттракцион "Блин фортуны", на котором можно получить скидку 20% на начинку для блюд фуд-корта.