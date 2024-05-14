Рынок "Москва – на волне" подготовил спецпредложение к годовщине "Сказки о рыбаке и рыбке"

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Рыбный рынок "Москва – на волне" проводит акцию, приуроченную к годовщине выхода "Сказки о рыбаке и рыбке" Александра Пушкина. Произведение было впервые опубликовано 14 мая 1835 года. Об этом сообщили в столичном департаменте торговли и услуг, передает портал mos.ru.

Желающие могут приобрести продукцию по специальной цене с 13 по 17 мая. Например, свежемороженые стейки из лосося и чавычи будут стоить на 25% дешевле. На 20% снизилась цена на филе дорадо в трех различных соусах, на 15% подешевела икра горбуши. Соответствующие товары отмечены специальным ценником.

Также на базе рыбного рынка часто проходят различные мероприятия. С момента начала его работы насчитывается свыше 250 уроков, 20 кулинарных соревнований, а также концерты 70 творческих коллективов.

Ранее сезон корюшки стартовал на рынке "Москва – на волне". На прилавки поступило три тонны выловленной в Ладожском озере рыбы, в том числе копченой и вяленой.

Корюшку вылавливают в разных частях озера, чаще всего – поблизости у впадающих в него рек, куда рыба устремляется на нерест. Ее можно употреблять в любом виде: жареном, запеченном, маринованном, копченом и вяленом.

