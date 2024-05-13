На рыбном рынке "Москва – на волне" начинается сезон корюшки

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Сезон корюшки стартует на рыбном рынке "Москва – на волне". Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

На прилавки поступило три тонны выловленной в Ладожском озере рыбы, в том числе копченой и вяленой. Ее вылавливают в разных частях озера, чаще всего – поблизости у впадающих в него рек, куда рыба устремляется на нерест. Корюшку можно употреблять в любом виде: жареном, запеченном, маринованном, копченом и вяленом.

Праздник корюшки традиционно отмечается в первой половине мая в Санкт-Петербурге после начала прохода рыбы. Этому событию уже более трех сотен лет. Первый праздник, посвященный корюшке, был проведен в 1708 году по указу императора Петра I.

Рыбный рынок был открыт в конце ноября прошлого года. Он находится на востоке города, недалеко от станций метро "Косино" и "Лермонтовский проспект". Открытие рыбного рынка способствует популяризации отечественной рыбы.

За время его работы, рынок посетили более 500 тысяч человек. Более того, с ноября по февраль там реализовали почти 30 тонн моллюсков.

