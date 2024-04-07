Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Примерно 30 тонн разных видов моллюсков продали за четыре месяца работы рынка "Москва – на волне", который открылся в ноябре 2023 года. Об этом сказано на официальном портале мэра и правительства Москвы.

"Здесь можно найти более 20 видов такой продукции. Среди уже привычных устриц и мидий есть морские гребешки, а также экзотические виды – анадары, вонголе, каллисты и спизулы", – сказано в сообщении.

При этом продукцию жители и гости столицы могут попробовать прямо на рынке – на открытой кухне можно продегустировать устрицы или запечь на гриле любой другой морепродукт.

Также на рынке москвичи могут выбрать разнообразные виды полуфабрикатов – котлеты из кальмара или кольца в панировке, мидии в различных соусах, а также морской гребешок в беконе.

На рынке "Москва – на волне" есть торговые ряды, зона хранения продукции, фуд-корты и студия мастер-классов. В этом месте можно приобрести рыбу и морепродукты из трех океанов и 13 морей, омывающих Россию.

Ранее стало известно, что более полумиллиона человек посетили рыбный рынок "Москва – на волне" с момента его открытия. По словам заммэра Натальи Сергуниной, благодаря широкому ассортименту, высокому качеству отечественных товаров и насыщенной программе мероприятий место пользуется популярностью у гостей и жителей столицы.

Сергунина заявила, что с момента открытия на площадке прошло около 250 уроков, 20 кулинарных состязаний, концерты 70 музыкальных коллективов и множество других событий.

