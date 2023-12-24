Кулинарный батл прошел на рыбном рынке "Москва – на волне"

Рыбный рынок "Москва – на волне" был открыт Сергеем Собяниным в конце ноября. Здесь представлены более 500 наименований рыбы и морепродуктов из 17 регионов Российской Федерации.

24 декабря на рыбном рынке "Москва – на волне" прошел кулинарный батл, в котором принял участие актер театра и кино Камиль Ларин.

В ходе кулинарного батла одна команда приготовила сморреброд с печенью трески и воздушным пюре, а другая – тосты со слабосоленой семгой собственного посола.