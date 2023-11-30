"Глаза разбегаются": что можно купить на рыбном мегарынке "Москва – на волне"

На востоке столицы заработал мегарынок "Москва – на волне", где представлен широкий ассортимент морепродуктов. В частности, здесь можно приобрести порядка 500 видов рыбы. Все товары свежайшие и поставляются напрямую от производителей. Покупателей также ждут дегустации, сезонные скидки и кулинарные шоу. Рассказываем подробности.
Три океана и 13 морей
В среду, 29 ноября, в районе Косино-Ухтомском открылся уникальный рыбный рынок "Москва – на волне". Старт первому рабочему дню новой локации дали Сергей Собянин и глава Минсельхоза РФ Дмитрий Патрушев. Мэр столицы отметил, что крупные рыбные рынки есть в большинстве городов мира. Однако в Москве такой торговой площадки до сих пор не было, хотя подобные точки пользуются спросом у населения.
Посетители двухэтажного комплекса могут купить живую рыбу, а также свежемороженую, охлажденную, копченую и вяленую продукцию от 34 лидирующих российских компаний из 17 регионов страны. Товары в том числе поставляют из Хабаровского и Камчатского края, Магаданской, Мурманской и Сахалинской областей, Крыма и Якутии. На рынке можно найти не только привычную сельдь, но и такие виды рыбы, как тугун и хариус. Кроме того, черноморскую камбалу (калкан), морские огурцы (трепанги), ракушки вонголе и популярные в Японии крупные креветки ботан.
В рамках торговой площадки под зонтичным брендом работает и собственное производство. Прямо на территории рынка 900 квадратных метров отведено под специализированный цех, который, например, выпускает рыбу и морепродукты в вакуумной упаковке. Это позволяет сохранить полезные свойства товара и увеличить срок его годности. Также на производстве консервируют, сушат, солят и вялят рыбу. Изготавливают маринады по собственному рецепту, полуфабрикаты и продукцию из сырья шоковой заморозки.
Задача по популяризации морепродуктов
Популяризация потребления рыбы – это задача, поставленная президентом России, заявил на церемонии открытия мегарынка Дмитрий Патрушев. Сам комплекс является первым шагом, который поможет продвижению отечественного продукта, отметил он.
Комплекс включает в себя не только торговые ряды и производственный цех. Здесь также работают пять ресторанов, в которых повара могут приготовить блюда из купленных гостями продуктов. Кроме того, на втором этаже оборудован фуд-корт на 126 посадочных мест. Рядом находится студия мастер-классов, где пройдут уроки по приготовлению блюд из морепродуктов, а также прочие развлекательные мероприятия. Помимо кулинарных шоу, посетителей ждут дегустации и сезонные скидки.
Жители столицы уже успели оценить новую локацию. "Это просто что-то! Изумительно просто смотреть, глаза разбегаются. Сравнила по ценам с нашим рыбным магазином: намного дешевле. Треску купила, креветки. Намного дешевле, чем в магазине", – поделилась своими впечатлениями с телеканалом Москва 24 одна из покупательниц.
Новый рыбный рынок находится по адресу Новоухтомское шоссе, дом 2А. Добраться до него можно от станций метро "Косино" и "Лермонтовский проспект".
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