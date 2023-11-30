"Глаза разбегаются": что можно купить на рыбном мегарынке "Москва – на волне"

На востоке столицы заработал мегарынок "Москва – на волне", где представлен широкий ассортимент морепродуктов. В частности, здесь можно приобрести порядка 500 видов рыбы. Все товары свежайшие и поставляются напрямую от производителей. Покупателей также ждут дегустации, сезонные скидки и кулинарные шоу. Рассказываем подробности.



Три океана и 13 морей

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

В среду, 29 ноября, в районе Косино-Ухтомском открылся уникальный рыбный рынок "Москва – на волне". Старт первому рабочему дню новой локации дали Сергей Собянин и глава Минсельхоза РФ Дмитрий Патрушев. Мэр столицы отметил, что крупные рыбные рынки есть в большинстве городов мира. Однако в Москве такой торговой площадки до сих пор не было, хотя подобные точки пользуются спросом у населения.





Сергей Собянин мэр Москвы Мы надеемся, что новый мегарынок, который мы открыли в Москве и в котором будет представлено около 500 наименований рыбы из трех океанов и 13 морей, также будет пользоваться популярностью у москвичей.

Посетители двухэтажного комплекса могут купить живую рыбу, а также свежемороженую, охлажденную, копченую и вяленую продукцию от 34 лидирующих российских компаний из 17 регионов страны. Товары в том числе поставляют из Хабаровского и Камчатского края, Магаданской, Мурманской и Сахалинской областей, Крыма и Якутии. На рынке можно найти не только привычную сельдь, но и такие виды рыбы, как тугун и хариус. Кроме того, черноморскую камбалу (калкан), морские огурцы (трепанги), ракушки вонголе и популярные в Японии крупные креветки ботан.

В рамках торговой площадки под зонтичным брендом работает и собственное производство. Прямо на территории рынка 900 квадратных метров отведено под специализированный цех, который, например, выпускает рыбу и морепродукты в вакуумной упаковке. Это позволяет сохранить полезные свойства товара и увеличить срок его годности. Также на производстве консервируют, сушат, солят и вялят рыбу. Изготавливают маринады по собственному рецепту, полуфабрикаты и продукцию из сырья шоковой заморозки.



Задача по популяризации морепродуктов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Популяризация потребления рыбы – это задача, поставленная президентом России, заявил на церемонии открытия мегарынка Дмитрий Патрушев. Сам комплекс является первым шагом, который поможет продвижению отечественного продукта, отметил он.





Дмитрий Патрушев министр сельского хозяйства РФ Мы, со своей стороны, будем обеспечивать объемы продукции, чтобы рыба и морепродукты сюда поступали, здесь перерабатывались и москвичи и гости города смогли покупать доступную рыбную продукцию по доступным ценам.

Комплекс включает в себя не только торговые ряды и производственный цех. Здесь также работают пять ресторанов, в которых повара могут приготовить блюда из купленных гостями продуктов. Кроме того, на втором этаже оборудован фуд-корт на 126 посадочных мест. Рядом находится студия мастер-классов, где пройдут уроки по приготовлению блюд из морепродуктов, а также прочие развлекательные мероприятия. Помимо кулинарных шоу, посетителей ждут дегустации и сезонные скидки.

Жители столицы уже успели оценить новую локацию. "Это просто что-то! Изумительно просто смотреть, глаза разбегаются. Сравнила по ценам с нашим рыбным магазином: намного дешевле. Треску купила, креветки. Намного дешевле, чем в магазине", – поделилась своими впечатлениями с телеканалом Москва 24 одна из покупательниц.

Новый рыбный рынок находится по адресу Новоухтомское шоссе, дом 2А. Добраться до него можно от станций метро "Косино" и "Лермонтовский проспект".

