Диетолог рассказала о пользе морского окуня для пожилых

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Морской окунь будет полезен для щитовидной железы, костей и профилактики атеросклероза у пожилых людей. Об этом Москве 24 рассказала врач-диетолог Елена Соломатина.

"Морской окунь содержит очень много йода. Йододефицит достаточно часто встречается у пожилых, потому что у многих из них морепродукты не входят в потребительскую корзину в силу разных причин. У нас нет культуры потребления ламинарии, каких-то других йодосодержащих продуктов", – пояснила эксперт.





Елена Соломатина врач-диетолог Йод необходим для нормальной работы щитовидной железы. Если этого микроэлемента не хватает, может быть усталость, заторможенность, забывчивость, раздражительность, сухие волосы и кожа.

В этой рыбе также присутствуют кальций и фосфор, которые помогают поддерживать здоровье костей и всего организма в целом. "Фосфор нужен для нормального протекания биохимических процессов в головном мозге, костной ткани. У пожилых очень часто развивается остеопороз. Кальций отвечает за здоровье костной ткани, за нервно-мышечную проводимость, чтобы сердце нормально сокращалось. Иногда на фоне недостатка этого элемента у пожилых бывают судороги", – отметила Соломатина.

Как и любой морепродукт, морской окунь содержит очень много омеги-3. "Жирные кислоты необходимы для профилактики атеросклероза. Они являются антагонистом плохого холестерина – провокатора этого заболевания. Омега-3 не дает ему прогрессировать, откладываться холестериновым бляшкам на стенках сосудов", – говорит диетолог.





Елена Соломатина врач-диетолог Красный цвет морского окуня говорит о наличии в нем астаксантина. Это очень мощный антиоксидант, который защищает сердечно-сосудистую систему и может использоваться для профилактики онкологии.

Кроме того, белок из морского окуня легко усваивается и не нагружает пищеварительную систему, что важно для пожилых. "Белок – строительный материал для нашего тела. С возрастом ослабевают мышцы, связки, поэтому организму он нужен", – заключила эксперт.

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