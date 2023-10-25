25 октября, 12:22Общество
Диетолог рассказала о пользе морского окуня для пожилых
Фото: 123RF/sotnikovmisha
Морской окунь будет полезен для щитовидной железы, костей и профилактики атеросклероза у пожилых людей. Об этом Москве 24 рассказала врач-диетолог Елена Соломатина.
"Морской окунь содержит очень много йода. Йододефицит достаточно часто встречается у пожилых, потому что у многих из них морепродукты не входят в потребительскую корзину в силу разных причин. У нас нет культуры потребления ламинарии, каких-то других йодосодержащих продуктов", – пояснила эксперт.
В этой рыбе также присутствуют кальций и фосфор, которые помогают поддерживать здоровье костей и всего организма в целом. "Фосфор нужен для нормального протекания биохимических процессов в головном мозге, костной ткани. У пожилых очень часто развивается остеопороз. Кальций отвечает за здоровье костной ткани, за нервно-мышечную проводимость, чтобы сердце нормально сокращалось. Иногда на фоне недостатка этого элемента у пожилых бывают судороги", – отметила Соломатина.
Как и любой морепродукт, морской окунь содержит очень много омеги-3. "Жирные кислоты необходимы для профилактики атеросклероза. Они являются антагонистом плохого холестерина – провокатора этого заболевания. Омега-3 не дает ему прогрессировать, откладываться холестериновым бляшкам на стенках сосудов", – говорит диетолог.
Кроме того, белок из морского окуня легко усваивается и не нагружает пищеварительную систему, что важно для пожилых. "Белок – строительный материал для нашего тела. С возрастом ослабевают мышцы, связки, поэтому организму он нужен", – заключила эксперт.
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