Диетолог перечислил полезные свойства мяса краба

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Мясо краба улучшает работу головного мозга, сдерживает старение и устраняет нехватку витамина D. Об этом сообщает News.ru со ссылкой на диетолога Михаила Гинзбурга.

Он отметил, что в продукте присутствуют полиненасыщенные жирные кислоты. Специалист подчеркнул, что дефицит витамина D может спровоцировать снижение минерализации скелета и увеличение риска переломов.

"Витамин D также влияет на состояние центральной нервной системы, защищает от депрессии, болезни Альцгеймера. С морепродуктами в организм человека поступают йод, селен и цинк. Три этих минерала необходимы для нормальной жизнедеятельности. Йод поддерживает функцию щитовидной железы", – указал эксперт.

По словам врача, крабы представляют из себя хорошо усваиваемое мясо. Он добавил, что они не перенасыщены жирами, однако являются сытными.

До этого Гинзбург рассказал, что избыток соленой рыбы, чипсов и мяса в рационе негативно сказывается на работе почек. Кроме того, здоровью этого органа может навредить большое количество мяса.

Ранее диетолог Елена Соломатина рассказала, что употребление белковых продуктов, некоторых овощей и приправ позволит защитить организм от простудных заболеваний осенью. Специалист порекомендовала употреблять в пищу облепиху, тыкву, морковь, согревающие напитки, имбирь, травы, перец, хрен, горчицу и чеснок. Также она посоветовала соблюдать водный баланс.

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