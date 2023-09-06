Диетолог назвала продукты, помогающие не болеть осенью

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Употребление белковых продуктов, некоторых овощей и приправ позволит защитить организм от простудных заболеваний осенью. Об этом сообщает News.ru со ссылкой на диетолога Елену Соломатину.

"Облепиха, тыква, морковь – в общем, все оранжевого цвета. Можно добавлять в рацион продукты животного происхождения, больше яиц", – отметила специалист.

Нормализовать работу щитовидной железы, по словам Соломатиной, можно, употребляя в пищу морскую рыбу и капусту. К концу осени, обратила внимание она, некоторые сталкиваются с проблемами с железой.

Ускорить кровообращение и избежать простудных заболеваний осенью позволят согревающие напитки, имбирь, травы, перец, хрен, горчица и чеснок. Особенно важно, уточнила диетолог, следить за соблюдением водного баланса.



Ранее врач-терапевт Татьяна Романенко рассказала, что укрепить иммунитет к сезону гриппа и ОРВИ можно с помощью правильного питания и достаточного количества сна. Она также рекомендовала до начала сезона простуд пройти минимальное обследование: сдать анализы крови и мочи, что позволит выявить скрытые инфекционные процессы в организме.

