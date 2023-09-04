Врач назвала заболевания, при которых опасно принимать ванну

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Ванну не рекомендуется принимать при простуде, повышенном давлении и обострении кожных заболеваний. Об этом Москве 24 рассказала врач-терапевт Татьяна Романенко.

По ее словам, даже при малейшем недомогании следует отказаться от приема ванны. "Если человек плохо себя чувствует, у него болит голова, он не понимает, что происходит с его организмом, не нужно в таком состоянии принимать ванну, иначе самочувствие может ухудшиться", – предупредила врач.





Татьяна Романенко врач-терапевт Не нужно принимать ванну, если у человека нестабильное состояние сердечно-сосудистой системы, если он недавно перенес инфаркт, у него в данный момент повышено артериальное давление, есть нарушения сердечного ритма.

Также рекомендуется воздержаться от приема ванны, если человек простудился и болеет. "В период острых заболеваний, если у человека высокая температура, лихорадка, не нужно принимать ванну. Это также может быть чревато ухудшением самочувствия", – обратила внимание терапевт.

Противопоказанием к купанию в ванной также считается обострение кожных заболеваний, например экземы.

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