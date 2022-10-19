Врач назвал устарелым мнение о необходимости пропотеть при лечении простуды

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Популярный способ при лечении ОРВИ выпить горячего чая и пропотеть под одеялом является распространенным заблуждением, потому что излишнее нагревание тела только увеличит нагрузку на сердце и сосуды. Таким мнением поделился главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников.

По его словам, утепляться следует только тогда, когда человек действительно испытывает холод или его лихорадит. Эксперт отметил, что при заболевании ОРВИ следует исключить какие-либо банные процедуры и тем более горячие ванны.

"При повышенной температуре ускоряются обмен веществ, кровообращение, все органы работают в напряжении, ведь организм борется с инфекцией. Стрессовые условия парилки или горячей ванны создадут дополнительную нагрузку на сердце, сосуды, с которой организм может не справиться", – поделился Тяжельников в беседе с Агентством "Москва".

Он порекомендовал для поддержания гигиены делать обтирания. Помимо этого, он напомнил о вакцинации, которая является единственной хорошей защитой от гриппа. Тяжельников посоветовал регулярно делать прививки.

Ранее терапевт Юлия Кадоркина рассказала, что не следует принимать антибиотики из-за простуды, так как они не действуют на вирусы, находящиеся внутри клетки. Врач подчеркнула, что антибиотики только уничтожают некоторые бактерии.

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