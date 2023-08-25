Врач озвучила пять способов, как укрепить иммунитет к сезону ОРВИ

Фото: depositphotos/AndrewLozovyi

Поддерживать иммунитет в тонусе помогают здоровые привычки. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на акушер-гинеколога, кандидата медицинских наук Ольгу Уланкину.

По ее словам, человек с хорошим иммунитетом во время сезонных заболеваний ОРВИ может справиться с инфекцией. Поэтому здоровому человеку нет необходимости в том, чтобы специально укреплять организм. Нужно просто придерживаться привычек, которые поддерживают его, добавляет эксперт

Как утверждает Уланкина, в первую очередь стоит отказаться от табака и алкоголя.

"Этанол, содержащийся в алкоголе, отрицательно влияет на макрофаги, лимфоциты и другие клетки иммунной защиты организма. Человек становится более восприимчивым к бактериальным и вирусным заболеваниям, у него развиваются хронические болезни. Курение тоже тормозит процессы клеточного иммунитета", — рассказала специалист.

При этом эксперт рекомендует разнообразно и правильно питаться, поскольку в продуктах есть необходимые для поддержки иммунитета витамины: А, C, E и D. Помимо этого, врач советует отдыхать, поскольку недостаток сна также влияет на ослабление организма.

"Прогулки на свежем воздухе не только укрепляют организм физически, но и помогают расслабиться, успокоиться. Это способствует нормальному функционированию иммунной системы", – добавила Уланкина.

Ранее врач-диетолог Елена Соломатина заявила, что фрукты и овощи помогут запастись витаминами и укрепить свой иммунитет осенью. Специалист отметила, что некоторые овощи и ягоды сохраняют полезные вещества в консервированном виде и даже лучше проявляют себя в таком виде. В первую очередь это томаты, черника, малина и сушеные яблоки.

"Доктор 24": врач рассказала о мифах про витамин С