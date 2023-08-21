Психолог рассказала, как укрепить иммунитет без таблеток

Фото: 123RF/latkun

Часто причины заболеваний скрываются не во внешних обстоятельствах, а в сознании людей. Об этом сообщает сайт "Аргументы и факты" со ссылкой на психолога Анну Матари.

По словам специалиста, заболеваниям наиболее подвержены трудоголики, перфекционисты и люди, страдающие "синдромом отличника". Их организм работает на износ, а болезнь становится единственной возможностью для отдыха и передышки.

Помимо этого, сказаться на здоровье может недостаток любви. Он может привести к сердечно-сосудистым заболеваниям, лишнему весу, болезням органов малого таза и другим, считает Матари.

"Витамины, традиционная медицина и всевозможные методы укрепления иммунитета ни в коем случае не следует исключать, но вместе с ними стоит также поработать над внутренними блоками. Поэтому не стоит недооценивать работу с мышлением и подсознанием", – сообщила психолог.

Оказать негативное влияние на состояние здоровья с точки зрения психосоматики также могут страхи, выгоды и подавленные эмоции, желания и потребности. При наличии таких установок Матари посоветовала постараться от них избавиться.

Чтобы не допустить различных заболеваний, специалист рекомендовала заботиться о себе и отдыхать без чувства вины, стараться получать больше любви и внимания от окружающих, всегда настаивать на своем, а также переосмыслить жизнь и свое место в ней.

Ранее врач-невролог Наталья Шиндряева сообщила, что постоянный стресс может привести к истощению. Это объясняется тем, что при длительном стрессе у человека страдает сердечно-сосудистая система – повышается давление, ухудшается тонус сосудов, сердце работает на износ.

