Психолог рассказала, как понять, что ребенок подвергается травле в школе

Фото: 123RF/standrets

Есть несколько типичных признаков, по которым можно определить, что ребенок подвергается травле в школе. Один из них – изменение поведения ребенка перед началом учебного года, сообщает "Газета.ру" со ссылкой на психолога онлайн-школы IT-профессий Rebotica Ирину Красинскую.

Так, ребенок может стать более подавленным, угрюмым или раздражительным, у него могут происходить перепады настроения. Он может перестать общаться с до этого близкими друзьями, проявлять отчуждение по отношению к ним, объяснила она.

Красинская добавила, что о проблемах могут свидетельствовать и физические симптомы: головная боль, бессонница из-за стресса, который связан с возвращением в школу, где причиняется физический или психологический вред, боли в животе. Также ребенок может начать переедать или терять аппетит.

По словам специалиста, не надо паниковать, стоит сосредоточиться на решении проблемы. Нужно поддержать ребенка, показать, что он не одинок в своей проблеме. Затем обратиться к классному руководителю, перечислить факты, обсудить сроки и действия, которые будут предприняты.

"Кроме того, необходимо подчеркнуть, что любая травля ненормальна и что на месте вашего ребенка мог оказаться кто угодно, и сказать, что вы приложите все усилия для решения проблемы и обсудите свои действия со своим ребенком", – посоветовала психолог.

При этом бывают ситуации, когда ребенок не хочет идти в школу не из-за травли, а потому что ему неинтересно, некомфортно, он испытывает сложности с учебой, отстает от других ребят. В таком случае, уточняет эксперт, важно объяснить ребенку значение образования, постараться найти те предметы, которые ему более интересны, в которых у него есть прогресс.

"Подчеркивая успехи в учебе, родители помогают ребенку обрести уверенность и добавить ему энергии для изучения не самых интересных для него предметов", – заключила психолог.

Ранее психолог Станислав Самбурский заявил, что дети в возрасте от 2 до 4 лет часто могут использовать ложь как способ развить свое творческое мышление. Они врут не намеренно, а просто играют роли и живут в вымышленном мире.

До этого детский и семейный психолог Екатерина Гес рассказала, что лучше всего приобрести телефон ребенку перед его походом в школу. При этом перед выдачей устройства несовершеннолетнему она рекомендовала установить на нем программу родительского контроля, чтобы обезопасить школьника от негативной информации в Сети.

"Время новых. Интервью": дети