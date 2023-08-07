Психолог объяснил, почему ребенок может врать родителям

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Ложь ребенка может сигнализировать об имеющихся у него проблемах, фантазии, протесте или страхе наказания. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на бизнес-психолога, клинического психолога "Клиники доктора Аникиной" Станислава Самбурского.

По словам эксперта, дети в возрасте от двух до четырех лет часто могут использовать ложь как способ развить свое творческое мышление. В подобном случае дети врут не намеренно, а просто играют роли и живут в вымышленном мире.

"А дети старшего дошкольного и младшего школьного возраста (4–10 лет) могут врать, чтобы повысить свой статус и лучше выглядеть в глазах сверстников или старших", – заявил Самбурской, отметив, что в таком возрасте дети могут преувеличивать свои достижения, желая повысить положение в обществе.

В возрасте от 11 до 17 лет дети могут использовать неправду, чтобы бросить вызов авторитету родителей или выразить свое недовольство, считает психолог. Подростки часто стремятся к независимости и личному пространству.

При этом в любом возрасте дети могут использовать ложь из-за психологического дискомфорта и стресса, которые провоцируются семейными конфликтами, разводом родителей, злоупотреблением алкоголем или наркотическими веществами. В таких ситуациях, по словам Самбурского, дети пытаются скрыть свои переживания и защититься.

Психолог рекомендовал не наказывать и не обвинять ребенка во лжи, а также не использовать неправду родителям. Он посоветовал узнать причину лжи, а также поинтересоваться чувствами ребенка, если подобное все же произошло.

Ранее детский и семейный психолог Екатерина Гес рассказала, что лучше всего приобрести телефон ребенку перед его походом в школу. При этом перед выдачей устройства несовершеннолетнему она рекомендовала установить на нем программу родительского контроля, чтобы обезопасить школьника от негативной информации в Сети.

