Эксперт рассказал, что делать с повышенной нагрузкой на школьников

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Подбор индивидуальной программы для ребенка или поиск ее альтернативы могут помочь справиться с повышенной нагрузкой на школьника, заявил академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко. Об этом сообщает радио КП.

По словам эксперта, наиболее оптимальным решением проблемы, связанной с нагрузкой на детей в школе, станет подбор индивидуальной программы, которую можно разработать исходя из показателей здоровья, работоспособности, талантов и желаний школьника.

"Вот один прочитал разок учебник – и все, а другому надо пять раз повторить материал, чтоб он понял и усвоил. Но в настоящее время такой идеал – недостижимая мечта", – отметил Онищенко.

По его словам, это заставляет искать некоторый компромисс как в отношении насыщенности программы, так и в отношении учебных нагрузок нашкольников.

Ранее мать 17 детей, женский коуч, автор курса "Взрослое родительство" Валентина Красникова заявляла, что у современных детей огромная нагрузка во время учебного года, в связи с чем они имеют полное право как минимум на два летних месяца забыть о школе. Она добавила, что лень представляет собой защитную функцию организма от перегрузки.

Коуч советует не грузить детей полезными с точки зрения родителей занятиями и дать возможность ребенку самому выбрать те дела, которыми он хотел бы заняться.



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