В России предложили повысить выплату до 1 млн рублей за рождение пятерняшек

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Уполномоченный по правам ребенка в Татарстане Ирина Волынец предложила увеличить единовременную федеральную выплату за рождение двойни, тройни, четверняшек и пятерняшек. Об этом сообщает RT.

По ее словам, на сегодняшний день закон предполагает выплату за двойню 45 818 рублей, за тройню – 68 727 рублей.

Как подчеркнула собеседница издания, в Самарской области матери получают 50 тысяч рублей за рождение двойняшек, за тройню – 350 тысяч рублей. В Калининградской области за рождение тройни установлена выплата в 1 миллион рублей.

Такие колебания показывают, что введение дополнительных мер по поддержке семей связано с финансовыми приоритетами регионов, объяснила Волынец. Она добавила, что демография является главным фактором экономического развития России.

"Прошу поддержать инициативу и разработать законопроект о внесении изменений в Федеральный закон от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей" о повышении размера единовременной выплаты за одновременно рожденных двоих и более детей", – указала Волынец.

Она заключила, что за рождение двойни можно выплачивать 250 тысяч рублей, за тройню – 350 тысяч рублей, за четверняшек – 500 тысяч рублей, за пятерняшек – 1 миллион рублей.

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