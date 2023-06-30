Путин поручил подумать над повышением максимальной суммы ипотеки для многодетных семей

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Владимир Путин указом поручил правительству России рассмотреть вопрос возможности увеличения максимального размера кредита по льготной ипотеке для семей с тремя и более детьми. Соответствующий документ опубликован на сайте Кремля.

В документе указывается, что подобная возможность может быть реализована для семей, дети в которых не достигли 18-летнего возраста. Исключением станут жители Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Льгота может распространиться на жилье площадью более 60 квадратных метров при его стоимости до 9 миллионов рублей и более 80 квадратных метров при стоимости до 12 миллионов рублей.

Также Путин поручил рассмотреть вопрос предоставления ипотечных каникул гражданам, находящимся в декретном отпуске.

Доклад по итогам продленной работы Путин ожидает до 1 сентября 2023 года.

Ранее сообщалось, что в России могут ввести программу субсидирования жилья для молодежи. Главным условием для участия в программе будет обязательство параллельно копить деньги на первоначальный взнос по ипотеке – для приобретения жилья в новостройке.



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