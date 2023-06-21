В России планируют компенсировать половину аренды жилья людям до 35 лет

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В России планируют ввести программу по субсидированию платы за аренду жилья для молодежи, то есть для людей до 35 лет. Об этом сообщает газета "Известия", ссылаясь на Минстрой РФ.

По словам замглавы ведомства Никиты Стасишина, главным условием для участия в программе будет обязательство параллельно копить деньги на первоначальный взнос по ипотеке – для приобретения жилья в новостройке.

Подобная мера прорабатывается совместно с "Дом.РФ" и Росмолодежью. Подробности новой программы будут анонсированы в ближайшие месяцы, уточнил Стасишин.

Программа позволит не только накопить на собственное жилье в течение достаточно короткого периода, но и подготовить молодежь к надлежащему исполнению обязательств по будущему кредиту, считают в Минстрое.

По мнению экспертов, эта инициатива также будет содействовать развитию цивилизованного рынка арендного жилья в России, а также окажет положительное влияние на демографическую ситуацию.

Ранее аналитики установили, какие столичные районы являются одними из наиболее популярных локаций для долгосрочной аренды жилья.

До этого стало известно, что с января по апрель текущего года почти 10 тысяч льготных кредитов было выдано жителям столицы в рамках программы "Семейная ипотека".

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