Собянин: С начала года в по программе реновации началось расселение почти 120 домов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Расселение почти 120 домов началось с начала 2023 года в рамках реализации программы реновации в Москве. Об этом Сергей Собянин рассказал в своем официальном телеграм-канале.

"Стартовало расселение почти 120 домов по программе реновации. Больше 12 тысяч москвичей уже заключили договоры на новые квартиры, еще 2,5 тысячи определились с выбором жилья. Под заселение город передал 14 новостроек", – говорится в его публикации.

Кроме того, градоначальник сообщил, что еще 12 домов скоро тоже будут готовы для заселения.

Мэр столицы отметил, что москвичи, подписавшие договор, могут на безвозмездной основе воспользоваться услугами грузчиков, а также транспортом для перевозки вещей. Заявку можно оставить по ссылке.

Собянин уточнил, что всего с момента реализации данной программы в Москве расселили 757 домов, около 120 тысяч граждан успешно переехали в новое современное жилье или готовятся к переселению.

Ранее дом по программе реновации ввели в эксплуатацию в Марьиной Роще. В здании разместились 61 однокомнатная квартира, 64 двухкомнатных и 19 трехкомнатных. На территории у дома высадили деревья, кустарники, разбили цветники и газоны. Там же обустроили площадки для детей, взрослых и место для тихого отдыха.

До этого сообщалось, что около девяти тысяч москвичей стали обладателями нового жилья по программе реновации на северо-востоке столицы. В программу реновации в округе включили 73 старых дома. Жильцы 44 домов уже переехали или только переезжают в новые квартиры.



Все дома по программе реновации строятся с учетом безбарьерной среды – Собянин