Жилой дом по программе реновации ввели в эксплуатацию в районе Марьина Роща

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Новостройку по программе реновации ввели в эксплуатацию в столичном районе Марьина Роща. Об этом сообщает пресс-служба департамента строительства Москвы.

"В районе Марьина Роща по адресу Анненская улица, дом 6, ввели в эксплуатацию жилой дом для переселения по программе реновации. В новостройке 144 квартиры с улучшенной отделкой", – рассказал руководитель Депстроя Рафик Загрутдинов.

Отмечается, что жилой дом состоит из одной секции, есть подземная автостоянка. Фасады вентилируемые, отделаны керамогранитной плиткой, на них установлены металлические корзины для кондиционеров. Входную группу рабочие оформили витражным остеклением.

В здании разместились 61 однокомнатная квартира, 64 двухкомнатных и 19 трехкомнатных. Две квартиры оборудованы для маломобильных жильцов. В них увеличена ширина дверных проемов и коридоров, установлена специальная сантехника. Отделка в квартирах соответствует стандартам реновации, которые утвердило правительство Москвы, подчеркнули в пресс-службе.

В вестибюле домов строители сделали комнату для хранения велосипедов и колясок, зону почтовых ящиков, кладовую для уборочного инвентаря. Между этажами есть три лифта, грузоподъемность одного из них составляет 1 000 килограммов, двух других – 630 килограммов. Их оборудовали тактильными и визуальными средствами информации, уточнили в комплексе.

Добавляется, что вход в дом, пол вестибюля и холла лифта на первом этаже выполнены в уровень с поверхностью земли для удобства маломобильных граждан и мам с колясками. Плитка у входа в дом имеет шероховатую поверхность, что позволит избежать скольжения. На территории у дома высадили деревья, кустарники, разбили цветники и газоны. Там же обустроили площадки для детей, взрослых и место для тихого отдыха.

Ранее новостройку по программе реновации ввели в эксплуатацию в Лосиноостровском районе Москвы. Здание, построенное по индивидуальному проекту, состоит из трех секций переменной этажности. В нем разместились 121 двухкомнатная квартира, 85 однокомнатных, 45 трехкомнатных и шесть четырехкомнатных.

До этого сообщалось, что около девяти тысяч москвичей стали обладателями нового жилья по программе реновации на северо-востоке столицы. В программу реновации в округе включили 73 старых дома. Жильцы 44 домов уже переехали или только переезжают в новые квартиры.

Все дома по программе реновации строятся с учетом безбарьерной среды – Собянин