Новостройку по программе реновации ввели в эксплуатацию в Лосиноостровском районе

Фото: Депстрой

В Лосиноостровском районе в Москве ввели в эксплуатацию жилой дом по программе реновации. В нем 257 квартир, сообщает пресс-служба департамента строительства Москвы.

Новостройка расположена по адресу улица Тайнинская, дом 7, корпус 1, уточнил руководитель Депстроя Рафик Загрутдинов. Здание, построенное по индивидуальному проекту, состоит из трех секций переменной этажности. В нем разместились 121 двухкомнатная квартира, 85 однокомнатных, 45 трехкомнатных и шесть четырехкомнатных. Отделка в них соответствует реновационным стандартам, которые утверждены постановлением правительства Москвы.

Пять квартир оборудованы для маломобильных жильцов: в них увеличена ширина дверных проемов и коридоров, есть специальная техника. Все жилые помещения располагаются со второго этажа, на первом – офисы, технические помещения, объекты инфраструктуры. Здесь могут появиться салоны красоты, кафе, спортивные клубы, секции и кружки для детей, магазины, добавили в пресс-службе.

Департамент отмечает, что внутри здания установили два лифта грузоподъемностью 400 килограммов и 1 000 килограммов. В них рабочие подготовили тактильные и визуальные средства информации. Кроме этого, в новостройке есть системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре, видеонаблюдения, пожарной сигнализации, охраны входа в здание.

Входные группы дома строители оформили витражным остеклением. Фасады выполнены из навесных трехслойных стеновых панелей, которые облицованы кирпичом. Там же установлены корзины из металла для кондиционеров.

По информации Депстроя, территорию у дома озеленили и благоустроили. Во дворе подготовили площадку для детей с современными горками и качелями, установили турники, брусья и новые тренажеры. Под внутренним двором разместили подземную одноуровневую автостоянку.

Ранее руководитель столичного департамента градостроительной политики Сергей Левкин рассказал, что около девяти тысяч москвичей стали обладателями нового жилья по программе реновации на северо-востоке столицы. Под заселение там уже переданы 33 новостройки.

До этого дом по программе реновации начали строить в районе Фили-Давыдково. Объект на 302 квартиры на улице Пивченкова планируют ввести в эксплуатацию в 2024 году.

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