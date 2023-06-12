Почти девять тысяч москвичей получили новые квартиры по программе реновации в СВАО

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Порядка девяти тысяч москвичей стали обладателями нового жилья по программе реновации на северо-востоке столицы. Об этом сообщил руководитель столичного департамента градостроительной политики Сергей Левкин.

"Всего на северо-востоке уже переданы под заселение 33 новостройки. Еще три дома введены в эксплуатацию и будут переданы под заселение до конца 2023 года", – цитируют его на портале мэра и правительства Москвы.

В программу реновации в округе включили 73 старых дома. Жильцы 44 домов уже переехали или только переезжают в новые квартиры.

Первый этап программы реновации на северо-востоке Москвы выполнен на 60%. Переселение идет в Алексеевском, Бутырском, Бабушкинском, Лосиноостровском районах, Марьиной Роще, Марфине, Ростокине и других.

Ранее дом по программе реновации начали строить в районе Фили-Давыдково. Объект на 302 квартиры на улице Пивченкова планируют ввести в эксплуатацию в 2024 году.



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