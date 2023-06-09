Новостройку по программе реновации ввели в эксплуатацию в районе Зюзино

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Новый дом по программе реновации, рассчитанный на 119 квартир, ввели в эксплуатацию в столичном районе Зюзино. Он располагается на Болотниковской улице, доме 43, корпусе 1, рассказал руководитель департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

Здание построили односекционное с подземной автостоянкой. Снаружи стены сделали из плитки под кирпич. Первый этаж оформили глубоко темно-коричневыми цветами, а другие – белыми. На фасаде дома установили металлические корзины для кондиционеров.

Все квартиры здания сделаны светлыми и просторными. Планировки в них удобные с широкими коридорами и прихожими, большими кухнями и санузлами. Также между этажами установили грузопассажирские лифты.

Вход в здание, пол вестибюля и лифтового холла возвели в один уровень с поверхностью земли. Территорию вокруг дома привели в порядок и озеленили. Там посадили деревья, кустарники и газоны, поместили детскую и спортивную площадки.

Ранее говорилось, что возведение трех жилых корпусов по программе реновации началось в районе Фили-Давыдково. Они будут располагаться на улице Пивченкова, земельном участке 1. Новый дом рассчитан на 302 квартиры, четыре из которых оборудуют под нужды маломобильных жильцов.

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