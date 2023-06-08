На северо-западе Москвы строят и проектируют 30 жилых домов по программе реновации

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На северо-западе Москвы по программе реновации строят и разрабатывают проекты 30 жилых домов. Об этом сообщил руководитель столичного Депстроя Рафик Загрутдинов.

"В стадии строительства находятся 7 зданий, в проектировании – еще 23 новостройки", – цитирует его пресс-служба ведомства.

Отделка в новых квартирах будет выполнена в соответствии со стандартами программы реновации. Первые этажи домов отведут под нежилые помещения: объекты торговли, предприятия сферы услуг и другие.

С начала реализации программы реновации в округе ввели в эксплуатацию 14 домов на 3 100 квартир. Также 12 старых пятиэтажек демонтировали.

Ранее стало известно, что на месте бывшего Черкизовского рынка построили 12 жилых корпусов по программе реновации. Их общая площадь составляет 157 тысяч квадратных метров. Всего проектом планировки территории бывшего Черкизовского рынка к строительству предусмотрено порядка 540 тысяч квадратных метров жилья.



Все дома по программе реновации строятся с учетом безбарьерной среды – Собянин