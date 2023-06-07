Более десяти жилых корпусов по реновации построили на месте бывшего Черкизовского рынка

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12 жилых корпусов возвели по программе реновации на территории бывшего Черкизовского рынка. Об этом рассказал руководитель департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

По его словам, площадь этих корпусов составляет 157 тысяч квадратных метров.

"Всего проектом планировки территории бывшего Черкизовского рынка к строительству предусмотрено порядка 540 тысяч квадратных метров жилья. Из них уже введено в эксплуатацию 157 тысяч квадратных метров (12 жилых корпусов), которые мы передали для переселения", – поделился Загрутдинов.

Он добавил, что сейчас специалисты строят еще один, который будет состоять из трех жилых корпусов.

В пресс-службе напомнили, что город передал под заселение три объекта из 12 корпусов на 2 734 квартиры. Они расположены по адресам Измайловский проезд, владение 5; Измайловский проезд, владение 5А; Сиреневый бульвар, владение 4/1.

Ранее глава департамента рассказал, что в Северном Измайлове, на 9-й Парковой улице в 2024 году введут в эксплуатацию многоквартирный дом для переселения москвичей по реновации. Новостройку возводят в двух минутах ходьбы от станции метро "Щелковская".

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