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26 октября, 14:19

Политика

Песков заявил, что возобновление трехсторонних переговоров не влияет на боевые действия

Фото: kremlin.ru

Возобновление трехсторонних переговоров России, США и Украины не означает введения каких-либо ограничений на боевые действия. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Таким образом Песков прокомментировал вопрос об атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Воронеж на фоне возобновления контактов об урегулировании украинского конфликта.

По словам представителя Кремля, спецоперация продолжается. Российские военные наносят удары "по военно-промышленному комплексу Украины, по военным и околовоенным целям". Киевский режим, в свою очередь, "продолжает все свои соответствующие проявления".

Во время атаки ВСУ на Воронеж ночью 26 октября был поврежден вагон пассажирского поезда № 11 Анапа – Москва. Всего от вражеских ударов по городу и близлежащим районам пострадали 17 человек и еще 2 погибли.

Один из пострадавших находится в крайне тяжелом состоянии. За его жизнь борются врачи. Состояние еще троих оценивается как средней тяжести.

По данному факту СК России возбудил уголовное дело о теракте. Кроме того, транспортная прокуратура организовала свою проверку в связи с повреждением железнодорожной инфраструктуры региона.

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