Один пострадавший при атаке ВСУ на поезд в Воронежской области в крайне тяжелом состоянии

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Один из пострадавших при атаке ВСУ на поезд в Воронежской области находится в крайне тяжелом состоянии, рассказал РИА Новости помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.

Он подчеркнул, что за его жизнь сейчас борются врачи. Всего в больницах остается четыре человека. Состояние троих оценивается как средней тяжести. Кроме того, пострадавшим организовали телемедицинские консультации со специалистами федеральных медицинских центров.

Вагон пассажирского поезда № 11 Анапа – Москва был поврежден в результате атаки ВСУ на Воронеж в ночь на 26 октября. Всего от вражеских ударов по Воронежу и районам вблизи города пострадали 17 человек и 2 погибли.

Возбуждено уголовное дело о теракте. Помимо этого, транспортная прокуратура начала свою проверку из-за повреждения железнодорожной инфраструктуры в Воронежской области после атаки БПЛА.

