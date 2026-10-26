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26 октября, 13:44

Происшествия

Убитую женщину и тело двухлетнего ребенка в холодильнике нашли в Петербурге

Фото: sledcom.ru

В квартире жилого дома в Санкт-Петербурге обнаружили тела 58-летней женщины и двухлетнего ребенка. Об этом сообщили в ГСУ СК России по Петербургу.

Погибших нашли в доме на улице Комиссара Грушко. По данным ведомства, у обоих есть признаки насильственной смерти. При этом РИА Новости уточнило, что тело ребенка находилось в холодильнике.

Погибшей женщиной оказалась 58-летняя Алла П., работавшая учителем начальных классов и преподававшая английский язык, выяснила Baza. Тело ребенка принадлежит ее внуку Саше, которому через четыре дня должно было исполниться два года.

Как отметили в СК, личность виновного и его местонахождение выясняют. Предварительно, нападавшим является сожитель дочери погибшей Анастасии, отметил SHOT.

Журналисты выяснили, что трагедия произошла, когда она вернулась домой. Находившийся в квартире сожитель напал на 32-летнюю петербурженку, однако ей удалось вырваться и выбежать из подъезда. Вся в крови, она стала звать на помощь.

Прибывшие полицейские обнаружили тело Аллы П., а в холодильнике – ее внука. Подозреваемый скрылся, сейчас его разыскивают.

По данным 78.ru, злоумышленник – 40-летний Дмитрий Н., учитель математики. Анастасия работает классным руководителем в той же школе, уточнили авторы материала.

На сайте учебного заведения указано, что стаж подозреваемого в педагогике – 11 лет. Сначала он получил высшее образование по направлению "Физическая культура", затем прошел переподготовку. Его также наградили серебряным и бронзовым знаками отличия ГТО.

Один из жильцов дома, где произошло убийство, рассказал журналистам, что семья была проблемной: в домовом чате жаловались на скандалы в их квартире. По словам мужчины, под окнами дома он заметил матрас. Предположительно, на него спрыгнула женщина, спасаясь от сожителя.

Анастасия сейчас находится в больнице. Ей оказывают всю необходимую помощь. По факту случившегося возбуждено дело об убийстве двух лиц, в том числе малолетнего, и о покушении на убийство двух и более лиц. Расследованием занимается следственный отдел по Красносельскому району ГСУ СК.

Следователь назначил необходимые экспертизы. Специалисты работают над установлением всех обстоятельств и причин случившегося.

Ранее в Новосибирске к двум годам тюрьмы приговорили местную жительницу, бросившую новорожденную дочь в пакете на неотапливаемой веранде. Установлено, что в феврале 26-летняя женщина родила дома, после чего переложила младенца в пластиковый пакет и оставила в холоде. Девочка не выжила.

Роженица скрыла от семьи рождение дочери и не обратилась за медпомощью. Суд признал ее виновной по статье 106 УК РФ, но вину она не признала, поскольку, по ее словам, она считала ребенка мертворожденным.

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