Все дома по программе реновации строятся с учетом безбарьерной среды – Собянин

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Все дома по программе реновации строятся по новому стандарту и с учетом безбарьерной среды, сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

Он рассказал, что в них нет перепадов высот от входа в подъезд до лифта. Кроме того, для маломобильных людей квартиры проектируют на нижних этажах.

Такие квартиры имеют свои особенности. В частности, там широкие дверные проемы, совмещенный, расширенный санузел с установленными поручнями и большие холлы. Розетки и электрощиток в квартирах для маломобильных людей ниже стандартного уровня, на входных дверях есть дополнительная ручка и два глазка на разной высоте, отсутствуют пороги, но есть поручни в помещениях.



По словам мэра, в старых домах, включенных в программу реновации, проживают около 4,2 тысячи людей с инвалидностью. Часть из них уже переехала. Со временем все получат новые комфортные квартиры, в которых можно свободно перемещаться на коляске и самостоятельно ухаживать за собой.



Собянин рассказал, что с момента старта программы маломобильные москвичи получили уже 233 квартиры в 93 новостройках.

Ранее сообщалось, что более двух тысяч горожан получили новые квартиры в мае по программе реновации. При этом с начала года жильем в новостройках обзавелись свыше 12,5 тысячи москвичей. Также в мае жители столицы заключили 860 договоров на равнозначные квартиры по программе реновации.

Собянин: в рамках программы реновации благоустрено 1,6 млн кв м дворовых территорий