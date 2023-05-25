Дом на 525 квартир по программе реновации начали строить в Восточном Измайлове

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В столичном районе Восточное Измайлово начали возводить дом по программе реновации на 525 квартир. Об этом сообщает пресс-служба департамента строительства города Москвы.

"В настоящее время идет монтаж монолитных конструкций подземной части здания. Ввод в эксплуатацию предусмотрен в 2024 году", – рассказал глава ведомства Рафик Загрутдинов.

Дом будет состоять из восьми разноэтажных секций, объединенных подземной парковкой. Фасады зданий будут отделаны под кирпич, а на входных группах предусмотрят витражное остекление.

Из 525 квартир, на которые рассчитан комплекс, 121 будет однокомнатной, а 313 – трехкомнатными. Пять квартир адаптируют для проживания маломобильных граждан, в них, в частности, расширят коридоры и дверные проемы, установят специальную сантехнику.

Первые этажи традиционно останутся нежилыми. Там разместят колясочную, кладовую для уборочного инвентаря, выделят зону под почтовые ящики. Входы выполнят вровень с землей, перед ними уложат плитку с шероховатой поверхностью, чтобы не допустить скольжения в любое время года.

Ранее сообщалось, что в Москве в рамках программы реновации ввели в эксплуатацию уже 249 новостроек. Их общая площадь составляет 3,5 миллиона квадратных метров. Больше всего домов ввели на юго-востоке столицы.

