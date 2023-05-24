В Москве ввели в эксплуатацию 249 новостроек по программе реновации

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В рамках программы реновации в Москве ввели в эксплуатацию 249 новостроек, общая жилая площадь которых составляет 3,5 миллиона квадратных метров – более 61 тысячи квартир. Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы со ссылкой на главу департамента градостроительной политики Москвы Сергея Левкина.

Он добавил, что новостройки расположены во всех административных округах города, больше всего их на юго-востоке (37 домов), севере (35 домов) и северо-востоке (33 дома) столицы.

При этом 228 домов уже переданы под заселение, подчеркнул Левкин. Помимо этого, еще 400 новостроек проектируются или уже строятся, благодаря чему в столице появится еще 7,6 миллиона квадратных метров современного жилья.

Москва занимает лидирующие позиции среди регионов РФ по объемам и темпам строительства. Так, по итогам 2022 года в столице было построено около 6,9 миллиона квадратных метров жилья.

Ранее сообщалось, что пятая новостройка по программе реновации в столичном Дмитровском районе будет передана под заселение до конца 2023 года. Объект расположен по адресу улица Клязьминская, дом 28А.

До этого стало известно, что с начала года в Москве разработали и утвердили 92 проекта межевания жилых кварталов. Межевание территории стало первым шагом к формированию общей долевой собственности.