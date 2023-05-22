Более 90 проектов межевания жилых кварталов утвердили в Москве с начала этого года

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

С начала этого года в Москве разработали и утвердили 92 проекта межевания жилых кварталов. Об этом сообщил заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

"После постановки участков на кадастровый учет собственники помещений в этих домах смогут зарегистрировать права общей долевой собственности и использовать земельные участки по своему усмотрению, например разместить на них парковку, спортивную площадку или место для выгула домашних питомцев", – уточнил он.

Межевание территории стало первым шагом к формированию общей долевой собственности. До 2019 года постановку участков на учет делали по заявкам жителей. С августа того же года это стали проводить на бюджетные средства.

Всего с 2019 года разработали 1,1 тысячи проектов межевания территории общей площадью более 8,5 тысячи гектаров, на которых располагается 3,6 тысячи многоквартирных домов.

"Таким образом, практически вся территория многоквартирной застройки в столице уже отмежевана", – сказал министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман.

В оформлении в собственность территории под многоквартирными домами присутствует межевание квартала, постановка на кадастровый учет и регистрация прав общей долевой собственности.

Ранее Сергей Собянин сообщил, что порядка 1,6 миллиона квадратных метров дворовых территорий благоустроили в Москве в рамках программы реновации жилищного фонда. По его словам, всего в рамках программы в эксплуатацию ввели 249 новостроек.