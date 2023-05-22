Собянин: в рамках программы реновации благоустроено 1,6 млн кв м дворовых территорий

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Порядка 1,6 миллиона квадратных метров дворовых территорий благоустроили в Москве в рамках программы реновации жилищного фонда. Об этом в своем телеграм-канале рассказал Сергей Собянин.

"Смотрим на благоустройство в комплексе: чтобы жители любого возраста могли отдыхать и заниматься спортом в шаговой доступности от дома", – написал мэр.

По его словам, всего в рамках программы в эксплуатацию ввели 249 новостроек. Рядом с ними с учетом индивидуальных концепций дворов обустроили больше 600 детских и спортивных площадок.

Градоначальник подытожил, что по программе реновации в Москве планируется расселить 5 175 домов, в которых проживает почти миллион москвичей.

Ранее сообщалось, что в столице до конца 2023 года в формате "От дома до дома" благоустроят Башиловскую, Шаболовку, Нагатинскую и Чертановскую улицы, а также 1-й Донской проезд и Рассветную аллею. Там проведут озеленение, обустроят парковочные места, улучшат ливневки.

